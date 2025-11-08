Израиль назвал "очередным пиар-ходом" Эрдогана выдачу ордера на арест Нетаньяху

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что страна "решительно и с презрением отвергает" подобный шаг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль "решительно и с презрением отвергает" выданный генпрокуратурой Стамбула ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и некоторых членов правительства и военного руководства еврейского государства, назвав его "очередным пиар-ходом" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Прокуратура Стамбула <...> выдала "ордера на арест" израильских лидеров и высокопоставленных чиновников. Израиль решительно и с презрением отвергает этот очередной пиар-ход тирана Эрдогана", - заявил Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Генпрокуратура Стамбула 7 ноября выдала ордер на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Исраэля Каца, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также начальника Генерального штаба израильской армии Эяля Замира и некоторых высокопоставленных военных, обвинив их в "геноциде и преступлениях против человечности" в секторе Газа, а также в нарушениях в отношении судов флотилии "Сумуд", пытавшихся ранее прорвать морскую блокаду палестинского анклава.