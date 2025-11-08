Более 60% опрошенных немцев недовольны работой Мерца

По данным исследования INSA, только 27% респондентов положительно оценивают работу канцлера Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Недовольство канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем продолжает расти, 64% немцев критически относятся к проделываемой им работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По сравнению с концом октября число недовольных работой Мерца выросло на два процентных пункта, отмечает издание. Только 27% положительно оценивают его деятельность. Еще 9% не смогли определиться с ответом. Еще хуже немцы относятся к работе правительства ФРГ в целом. Лишь 24% заявили, что довольны кабмином в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 67% негативно оценивают деятельность правительства Мерца. 9% не определились с ответом.

Опрос проводился 6-7 ноября. В нем участвовали 1 005 человек.

Другое исследование INSA показало, что в рейтинге политических партий ФРГ продолжает лидировать "Альтернатива для Германии" (АдГ). За нее готовы проголосовать 26% респондентов. Блок ХДС/ХСС поддерживают 25% участников опроса, СДПГ - 15%, "Зеленых" - 12%. За Левую партию готовы отдать свои голоса 11%. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. Этот опрос проводился с 3 по 7 ноября, участвовали 1 205 человек.