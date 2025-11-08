Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

Пас был избран главой государства во втором туре выборов, который прошел 19 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Боливии Родриго Пас принес присягу в качестве главы государства. Церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

На инаугурацию в Боливию приехали президенты Аргентины, Парагвая, Уругвая, Чили и Эквадора Хавьер Милей, Сантьяго Пенья, Яманду Орси, Габриэль Борич и Даниэль Нобоа. Присягу также принес вице-президент Эдманд Лара.

Пас был избран главой государства во втором туре выборов, который прошел 19 октября. Итоги голосования ознаменовали конец почти 20-летнего правления партии "Движение к социализму", представителями которого были экс-президенты Эво Моралес (2006-2019) и Луис Арсе (2020-2025).

Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годы, обещает проводить реформы под лозунгом "капитализм для всех". Он предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. Пас считает необходимой активизацию контактов Боливии со всем миром, отдавая приоритет восстановлению отношений с США и развитию регионального сотрудничества, в том числе в рамках Южноамериканского общего рынка MERCOSUR. Он не стал приглашать на свою инаугурацию президентов Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

На своей первой пресс-конференции в качестве избранного главы государства Пас назвал БРИКС, в котором южноамериканская страна получила статус партнера в январе 2025 года, "хорошим торговым объединением". В то же время, отвечая на вопрос о судьбе литиевых контрактов, которые Боливия заключила с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One, он заявил, что они должны быть более прозрачными. 7 ноября агентство Bloomberg сообщило, что команда Паса планирует пересмотреть контракты с китайскими и российскими компаниями, сертифицировать резервы и выработать новое законодательство, чтобы привести в Боливию крупных экспортеров лития. Советник президента Хосе Луис Лупо допустил в разговоре с агентством, что контракты будут сохранены.

После избрания Пас посетил США, где вел переговоры о предоставлении помощи его стране, столкнувшейся с перебоями в поставках топлива из-за нехватки долларов. В Вашингтоне он встретился с госсекретарем США Марко Рубио.