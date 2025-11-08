МИД Белоруссии: Литва пытается переложить ответственность за ситуацию на границе

Вильнюс вводит в заблуждение своих перевозчиков, отметили в пресс-службе белорусского дипведомства

Редакция сайта ТАСС

© Arturas Morozovas/ Getty Images

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на белорусскую сторону. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии.

"Белорусская сторона с удивлением ознакомилась с распространенными в СМИ заявлениями литовских официальных лиц о якобы имевшем место отказе в возвращении литовских грузовых транспортных средств, находящихся на территории Беларуси. Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала. Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того, чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону", - говорится в тексте.

В ведомстве напомнили, что есть установленный порядок пересечения границы. "В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди", - указали в пресс-службе.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов. В Белоруссии в результате застряли около 5 тыс. литовских фур.