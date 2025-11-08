Steigan: армию Норвегии заподозрили в связях с "Азовом"

По данным издания, эксперты украинского нацбатальона могли участвовать в обучении армии по использованию систем БПЛА

СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. Военные эксперты украинского нацбатальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ) могли принимать участие в обучении норвежской армии по использованию систем БПЛА, сообщил журналист Пол Стейган в своей статье для издания Steigan.

"Официальные источники называют [экспертов по беспилотникам, обучающих норвежских военных] просто "украинскими инструкторами", не называя подразделений. В то же время ряд факторов указывает на то, что 12-я бригада специального назначения "Азова" со специализированным батальоном БПЛА является вероятным кандидатом на проведение обучения", - заявил Стейган.

Он отметил, что батальон систем БПЛА "Азова", созданный в 2024 году, считается одним из самых опытных на Украине и имеет подтвержденную программу обучения, в том числе для иностранных добровольцев.

Стейган подчеркнул, что пока нет точных доказательств участия "Азова" в обучении ВС Норвегии, поэтому расследование еще не закончено. Журналист намерен собрать изображения, наблюдения и свидетельства очевидцев для подтверждения фактов.