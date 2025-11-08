NBC: в США хотят переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

По данным телеканала, речь идет о помещениях, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады и использовать их для содержания нелегальных мигрантов перед депортацией. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Министерстве внутренней безопасности.

По их сведениям, речь идет о складах, спроектированных для компаний вроде онлайн-ретейлера Amazon. Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит американским властям задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) интересуется складами на юге страны вблизи аэропортов, откуда чаще всего высылают мигрантов.

6 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что рекордное число мигрантов - около 66 тыс. человек - содержатся в учреждениях ICE. Предыдущий максимум был зафиксирован во время первого срока Трампа, он составлял 56 тыс. человек. По словам неназванного представителя ICE, сейчас учреждения ведомства рассчитаны на 70 тыс. человек.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.