В Колумбии пройдет саммит латиноамериканских стран и ЕС

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что 33 члена CELAC выразят солидарность с Венесуэлой в связи с обострением напряженности в отношениях с США

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 9 ноября. /ТАСС/. Двухдневный саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского союза (ЕС) открывается в городе Санта-Марта. Встреча на высшем уровне, основными темами которой заявлены укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью, пройдет в обстановке давления США на своих европейских союзников и латиноамериканские страны.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что 33 члена CELAC на четвертом по счете саммите выразят солидарность с Венесуэлой в связи с обострением напряженности в отношениях с США. Глава МИД допустил, что участники встречи могут принять декларацию в поддержку Каракаса. По оценке наблюдателей, такая декларация не получит поддержки ЕС и саммит не приведет к принятию важных решений.

Европейский союз на саммите в Колумбии будут представлять глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Заявления президента Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке привели к всплеску конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом, который ввел жесткие санкции и объявил республику страной, оказавшейся под полным контролем наркокартелей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказались от участия в саммите, чтобы, как утверждает агентство Bloomberg, "не раздражать Трампа". Мерц объяснил свой отказ крайне небольшим количеством глав государств и правительств, которые соберутся в Санта-Марте. Елисейский дворец сообщил об отмене поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Колумбию без уточнения причин.

Существенное влияние на ход и результаты саммита может оказать наращивание до 16 тыс. военных группировки сил США в южной части Карибского бассейна, удары по судам и быстроходным катерам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также угрозы вторжения в Венесуэлу.