Guardian: Франция отправила Украине старые рыболовные сети для борьбы с БПЛА

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Франция отправляет на Украину старые рыболовные сети для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По ее информации, в рыбацких портах вдоль побережья Бретани во Франции в большом количестве скапливаются выброшенные рыболовные сети. Срок службы таких сетей составляет от 12 до 24 месяцев, после чего они изнашиваются и не подлежат ремонту.

Местная благотворительная организация Kernic Solidarit s уже отправила на Украину две партии сетей общей длиной 280 км. На Украине их устанавливают на дорогах вдоль линии фронта и натягивают между столбами для борьбы с БПЛА.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку сетки для строительства защитных сооружений от дронов на фронтовых дорогах. "Конечно, нам нужно помогать в плане обеспечения всеми материалами, той же сеткой, ее тоже нужно где-то взять. <...> почти на всех прифронтовых дорогах поставлены столбы, натянуты, соответственно, тросы, но сетки нет. Сетку нам дают, дают, но не в таком количестве", - сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.