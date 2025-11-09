Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну

Ведется разработка нового пакета законопроектов, направленных на возобновление финансирования правительства, сообщил Джон Тьюн

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Республиканцы и демократы в Сенате Конгресса США в течение последних суток провели консультации по возобновлению работы федерального правительства. Об этом заявил журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

На вопрос, считает ли он конструктивными состоявшиеся консультации с участием представителей обеих партий, он ответил: "Я бы сказал, что да". Тьюн сообщил, что идет работа над новым пакетом законопроектов, направленных на возобновление финансирования правительства. "Думаю, мы приближаемся к готовности", - отметил он, но не привел подробностей. По словам Тьюна, пока нет уверенности в том, что эти законопроекты будут одобрены. Он не уточнил, когда может состояться голосование.

Сенат вновь соберется днем 9 ноября. Тьюн также заверил, что члены верхней палаты не буду уходить на каникулы, пока вопрос о возобновлении работы правительства не будет решен.