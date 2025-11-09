Пресс-секретарь Белого дома назвала фальшивыми новости Би-би-си

Высказывания Кэролайн Ливитт последовали за публикацией в издании, свидетельствовавшей о подлоге при монтаже сюжета о президенте США Дональде Трампе

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила британскую вещательную корпорацию Би-би-си в публикации дезинформации.

"Это тотально, на 100% фальшивые новости, которые не стоят времени, проводимого перед телеэкранами великим народом Соединенного Королевства", - заявила она британской газете The Telegraph.

Высказывания Ливитт последовали за публикацией в издании, свидетельствовавшей о подлоге при монтаже сюжета о президенте США Дональде Трампе. Склейка фрагментов речи американского лидера в ролике Би-би-си была осуществлена таким образом, что видео воспринималось как призыв Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Из выступления Трампа были вырезаны слова о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Редактирование ролика было "намеренно нечестным и выборочным", прокомментировала Ливитт материалы The Telegraph. "Британские налогоплательщики вынуждены оплачивать машину левой пропаганды", - заключила она.