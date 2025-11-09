Орбан договорился с Трампом о "финансовом щите" США для Венгрии

Венгерский премьер-министр дал понять американской стороне, что рассчитывает на ее поддержку в случае попыток со стороны ЕС нанести его стране экономический ущерб для ослаблений позиций кабмина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспечат защиту финансовой системы Венгрии от внешних нападений, которые могут быть предприняты в политических или спекулятивных целях. Как сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, он договорился об этом с американским президентом Дональдом Трампом на встрече, состоявшейся 7 ноября в Белом доме.

"Американцы дали слово, что если произойдет какое-либо внешнее нападение на венгерскую финансовую систему, то в этом случае они защитят финансовую стабильность Венгрии. Это очень важно. Если Венгрия подвергнется атаке извне, например в спекулятивных или политических целях, то мы можем рассчитывать на американский финансовый щит", - сказал глава правительства в беседе с журналистами на борту самолета на обратном пути из Вашингтона в Будапешт. Видеозапись этого разговора показал телеканал М1.

Орбан дал понять, что рассчитывает на поддержку США в случае, если лидеры Евросоюза попытаются нанести Венгрии финансовый ущерб, чтобы ослабить позиции ее нынешнего кабинета министров, с которым у них сохраняются острые разногласия. "Доброе утро, Брюссель!" - сказал он в заключение своего рассказа о "финансовом щите" США.

На встрече в Белом доме Орбан и Трамп обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине и развитие двусторонних экономических отношений. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, в том числе о создании американского топлива для АЭС в Пакше в дополнение к российскому. США предоставили Венгрии освобождение от санкций, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей из РФ по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток". Орбан упоминал также договоренность в финансовой сфере, но ранее никаких подробностей на этот счет не приводил.