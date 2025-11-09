Жапаров: в Киргизии больше не будет государственных переворотов

Президент указал, что для этого не дадут повода

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в республике больше не будет государственных переворотов, несмотря на "подстрекателей", надеющихся на подобное во время проведения внеочередных парламентских выборов.

"Переворотов не будет. Во-первых, мы не дадим повода для переворота. Во-вторых, прежнего слабого государства уже нет. Государство теперь сильное. В-третьих, народ уже хорошо знает, кого нужно поддерживать и кто должен находиться у власти", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в республике имеются группы с "нехорошими намерениями", которые преувеличивают имеющиеся в стране проблемы, "раздувают их, подстрекают людей и надеются, что во время выборов что-то произойдет". По его словам, в группы входят задержанные коррупционеры, которых суд обязал передать имущество и деньги в госбюджет, лица, чьи "теневые схемы" были разрешены руководством страны, и чиновники покидающие свои посты, но "сердито мстящие лично ради собственной выгоды".

"Иными словами - люди, обиженные ради личной выгоды", - подчеркнул Жапаров.

"Отныне перевороты вы будете видеть только во сне. Мародерство, грабеж, жадное стремление к наживе и попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота - все это пусть остается лишь в ваших снах", - подытожил киргизский лидер.

В Киргизии за годы независимости трижды произошли государственные перевороты. Так, в 2005 году был свергнут первый президент республики Аскар Акаев, в 2010 году - второй президент Курманбек Бакиев и в 2020 году - пятый президент Сооронбай Жээнбеков.