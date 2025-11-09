Зеленский ввел санкции против Кирилла Дмитриева

Также под украинские рестрикции подпали несколько российских высших должностных лиц и пять издательств

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда российских высших должностных лиц.

Согласно документам, опубликованным на сайте Зеленского, санкции введены против лиц, чьи данные совпадают с ФИО и датами рождения спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, замминистра культуры РФ Андрея Малышева, замглавы Минобрнауки России Андрея Омельчука, представителя российской переговорной группы на встречах с украинской стороной в Стамбуле генерал-лейтенанта Александра Зорина и руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексея Комкова.

Вторым указом введены санкции против пяти российских издательств: "Вече", "Книжный мир", "Издательский дом "Питер", "Центрполиграф" и "Яуза".

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.