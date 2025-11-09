МИД Колумбии: итоговая декларация саммита CELAC и ЕС поддержит отказ от войн

Колумбийский министр иностранных дел Роса Иоланда Вильявисенсио сообщила, что соглашение готовили довольно долго

КАРАКАС, 9 ноября. /ТАСС/. В итоговой декларации IV саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского Союза, который 9 ноября открывается в колумбийском городе Санта-Марта, будет выражена поддержка отказа от войн. Об этом заявила министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио, отвечая на вопрос журналистов.

"В декларации есть некоторые моменты, по которым велись интенсивные переговоры и диалог, это соглашение довольно долго готовили, и в нем, конечно, выражена поддержка отказа от любых видов войны, от любых проявлений неуважения к суверенитету", - сообщила Вильявисенсио. Она отметила, что основное внимание при работе над декларацией было сосредоточено на проблемах изменения климата и перехода к чистой энергетике - "ценностям, которые мы разделяем с Евросоюзом".

Глава МИД Колумбии сообщила, что итоговая декларация саммита будет оглашена в понедельник, 10 ноября.

В саммите должны принять участия 33 страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств и 27 стран Евросоюза. Заявления президента Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке привели к всплеску конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом, который ввел жесткие санкции и объявил республику страной, оказавшейся под полным контролем наркокартелей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказались от участия в саммите, чтобы, как утверждает агентство Bloomberg, "не раздражать Трампа". Елисейский дворец сообщил об отмене поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Колумбию без уточнения причин.

Существенное влияние на ход и результаты саммита может оказать наращивание до 16 тыс. военных группировки сил США в южной части Карибского бассейна, удары по судам и быстроходным катерам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также угрозы вторжения в Венесуэлу.