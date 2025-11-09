Президент Колумбии: саммит CELAC и ЕС должен содействовать укреплению мира

Густаво Петро подчеркнул, что в сложной ситуации необходимо "не только словами, но и на деле восстановить концепцию свободного человечества"

КАРАКАС, 9 ноября. /ТАСС/. Европа, латиноамериканские и карибские страны могут стать примером демократии для человечества и содействовать укреплению мира. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на открытии IV саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского Союза (ЕС) в колумбийском городе Санта-Марта.

"Я надеюсь, что Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн станут своего рода демократическим маяком для всего человечества, способным противостоять варварству", - заявил Петро. Он отметил, что саммит CELAC и ЕС должен содействовать укреплению мира и демократии.

Колумбийский лидер подчеркнул, что в сложной ситуации, в которой сегодня находится мир, необходимо "не только словами, но и на деле восстановить концепцию свободного человечества". Он также указал на необходимость соблюдать суверенитет независимых государств и международные договоры.

Перед началом работы саммита министр иностранных дел Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио сообщила, что в декларации, которую планируется принять по итогам встречи на высшем уровне CELAC и ЕС, будет выражена поддержка отказа от любых видов войны и от любых проявлений неуважения к суверенитету.

Заявления президента Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке привели к всплеску конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом, который ввел жесткие санкции и объявил республику страной, оказавшейся под полным контролем наркокартелей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказались от участия в саммите, чтобы, как утверждает агентство Bloomberg, "не раздражать Трампа". Елисейский дворец сообщил об отмене поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Колумбию без уточнения причин.

Существенное влияние на ход и результаты саммита может оказать наращивание до 16 тыс. военных группировки сил США в южной части Карибского бассейна, удары по судам и быстроходным катерам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также угрозы вторжения в Венесуэлу.