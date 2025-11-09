Гендиректор Би-би-си объявил об отставке из-за скандала с выступлением Трампа

Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс

Генеральный директор BBC Тим Дэйви © Hannah McKay - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор британской вещательной корпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа. Об этом он сам информировал в письме, распространенном на сайте Би-би-си.

"Я хотел сообщить вам, что принял решение покинуть Би-би-си после двадцати лет работы. Это всецело мое собственное решение, и я остаюсь глубоко признательным председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего срока, включая последние дни", - говорится в заявлении Дэйви. Он возглавлял Би-би-си с 2020 года.

"Как и все государственные организации, Би-би-си не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это не единственная причина, текущие дискуссии вокруг новостной службы Би-би-си по понятной причине повлияли на мое решение", - заявил глава корпорации. "Были допущены ошибки, и как генеральный директор я должен понести полную ответственность за них", - добавил он.

Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания Би-би-си Дебора Тернесс. "Продолжающаяся полемика по поводу [передачи] Panorama про президента Трампа достигла такого уровня, когда она вредит Би-би-си, компании, которую я люблю. Вся ответственность лежит на мне", - сообщила Тернесс. Она рассказала, что подала прошение об отставке еще 8 ноября.

Председатель совета управляющих новостной корпорации Самир Шан признал, что это "грустный день для Би-би-си", поблагодарив Дэйви и Тернесс за их многолетнюю работу. "Весь совет директоров уважает это решение и причины, по которым оно принято", - сообщил он.

Причина скандала

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

"Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны", - говорит Трамп в ролике, показанном в программе Би-би-си.

В действительности первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи. Она звучала следующим образом: "Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов <…>. Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан". Вторая часть фразы - о необходимости сражаться не на шутку - была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

Как уточняет газета, сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

Обвинения в нарушении принципа беспристрастности

В основу материала газеты легло 19-страничное письмо, подготовленное бывшим журналистом Майклом Прескоттом, который до июня этого года в течение трех лет был независимым советником комитета редакционной политики и стандартов Би-би-си. Он указал на нарушения принципа беспристрастности и обвинил руководство корпорации в нежелании решать подобные проблемы. В передаче приводилось мнение десяти противников кандидата от Республиканской партии и всего одного его сторонника. Прескотт также заявил, что шокирован тем, что Би-би-си не подготовила передачу, анализирующую итоги работы соперницы Трампа - кандидата от правящей Демократической партии Камалы Харрис.

В ответ на этот скандал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила Би-би-си в публикации дезинформации.

По информации газеты The Sunday Times, 10 ноября Самир Шан собирается принести публичные извинения за то, в каком виде вышло интервью. При этом, по данным The Daily Telegraph, и Дэйви, и Шан еще в мае знали о том, что материал был некорректно скомпонован, однако не стали предавать дело огласке.