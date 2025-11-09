МИД Белоруссии: Литва пытается заработать политические очки на закрытии границы

Конфронтация происходит из-за безудержного желания Вильнюса заработать на конфликтном потенциале, указал глава дипведомства Максим Рыженков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Вильнюс стремится заработать политические очки на закрытии границы с Белоруссией. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков телеканалу "Первый информационный".

"Вся эта конфронтация - от их безудержного желания заработать на этом конфликтном потенциале, заработать политические очки, показав всему европейскому сообществу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это", - сказал он. По словам министра, по-другому страны Балтии никак проявить себя не могут "от слова совсем".

"Промышленность - мы понимаем, какая. Логистически они сами закрывают себе маршруты. Демографически страны просто катятся в пропасть", - отметил Рыженков.

Руководитель дипведомства напомнил, как Польша в сентябре закрывала границу с Белоруссией.

"Приезжала [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром [Польши Дональдом] Туском вдоль границы. Охали, ахали и потом выделили Польше €43 млрд на обустройство границы", - рассказал министр. По мнению Рыженкова, невозможно обеспечить полноценный контроль за расходованием такого объема средств.

"Литовцы, наверное, решили пойти путем Польши - так же нагоняют сейчас истерию, говорят, что закрыли на месяц [границу]. Посмотрим. В этом месяце ждите каких-то красивых ярких финансовых вливаний в Литву со стороны Европейского союза. Надо сегодня им [в Вильнюсе] кейс подготовить, <…> получить эти деньги и дальше работать", - считает он.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Литва потерпит огромные убытки из-за решения закрыть границу. Рыженков обратил внимание, что в литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава" подсчитали убытки сектора логистики страны из-за закрытия границы - они могут в год составить до €1 млрд.

"Для Литвы эта сумма - ну просто астрономическая. Кроме того, надо же понимать, что это только убытки в течение ближайшего времени", - подчеркнул министр. Пострадает и репутация балтийской республики как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов, заметил он.

"Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не на благо народа Литвы, и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства, как такового, - это точно. Потому что каждый этот шаг несет для Литвы только убытки", - добавил глава МИД.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов. В Белоруссии в результате застряли около 5 тыс. литовских фур.