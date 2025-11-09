ХАМАС пытается решить проблему возвращения тел погибших израильских заложников

Руководство движения привержено соглашению о прекращении огня, отметил представитель Исмаил Радван

ДОХА, 9 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС намерено как можно быстрее урегулировать проблему, связанную с передачей Израилю тел погибших заложников. Об этом сообщил представитель движения Исмаил Радван.

"Мы стремимся как можно скорее решить вопрос с телами заложников", - сказал он телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что руководство ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня.