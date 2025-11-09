Спецголосование на выборах в парламент Ирака прошло при рекордно высокой явке

Она превысила 80%, сообщил заместитель командующего объединенными операциями Кайс аль-Махмудави

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 10 ноября. /ТАСС/. Явка на состоявшемся специальном голосовании на выборах в Совет представителей (парламент) Ирака, в котором приняли участие сотрудники сил безопасности и перемещенные лица, превысила 80%. Об этом сообщил заместитель командующего объединенными операциями Кайс аль-Махмудави.

По его словам, которые приводит портал Shafaq News, явка достигла "беспрецедентно высокого уровня". Он также объявил, что все те, чьи имена "не вошли в список специального голосования, в том числе недавно назначенные на должности или те, чьи контракты с МВД были расторгнуты", смогут принять участие в общем голосовании, которое запланировано на 11 ноября.

По информации портала, во всех провинциях страны после закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. В специальном голосовании приняли участие более 1,3 млн сотрудников сил безопасности, в том числе иракские военнослужащие и бойцы курдских военизированных формирований "пешмерга", и свыше 26 тыс. перемещенных лиц.

По последним данным Высшей избирательной комиссии, за 329 мест в законодательном органе ведут борьбу 7 768 кандидатов, в том числе 2 248 женщин. Ожидается, что на выборах смогут отдать свои голоса почти 21,5 млн человек.

Согласно конституции, парламент Ирака избирается каждые четыре года. После утверждения итогов Совет представителей собирается на первое заседание, на котором избирается председатель. После этого в течение 30 дней парламенту следует выбрать президента республики, а тот в свою очередь должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьера. Кандидату необходимо выдвинуть предложение о формировании нового кабинета и добиться его одобрения со стороны депутатов. Правительство считается сформированным, если его поддержит большинство парламентариев. В противном случае президент поручает создать кабинет новому кандидату.