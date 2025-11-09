Трамп обвинил журналистов Би-би-си в попытке повлиять на выборы президента США

Президент Соединенных Штатов назвал действия британской вещательной корпорации "ужасными для демократии"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обвинил журналистов британской вещательной корпорации Би-би-си в попытке повлиять на исход выборов главы государства, которые состоялись в США в 2024 году.

"Ключевые лица в Би-би-си, включая босса Тим Дэйви, увольняются/уволены, поскольку их поймали на фальсификации моей очень хорошей (идеальной!) речи относительно 6 января, - написал он в Truth Social. - Спасибо [газете] The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных "журналистов". Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии".

Дэйви ранее заявил об уходе с поста генерального директора Би-би-си на фоне скандала с фальсификацией выступления Трампа, которое касалось штурма Капитолия 6 января 2021 года. Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее обвинила Би-би-си в дезинформации.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.