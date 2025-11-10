CELAC и ЕС выразили обеспокоенность ростом числа конфликтов в мире

Участники саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств и Евросоюза призвали к приоритету мирного урегулирования споров и дипломатического диалога

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского союза выразили обеспокоенность увеличением числа вооруженных конфликтов и войн в мире, призвав к приоритету мирного урегулирования споров и дипломатического диалога. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита CELAC - ЕС, проходившего в колумбийском городе Санта-Марта.

"Мы обсудили основные вызовы, стоящие перед международным сообществом в нынешних условиях. С обеспокоенностью отмечаем негативные последствия роста числа войн и конфликтов в мире. Мы подтвердили свои национальные позиции в отношении продолжающихся конфликтов и подчеркнули срочную необходимость отдавать приоритет мирному урегулированию споров, дипломатии и диалогу с полным соблюдением норм международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций", - отмечается в документе.

Участники саммита обратили внимание на соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа и призвали все стороны "воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу достигнутые договоренности". Они подчеркнули необходимость немедленного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в палестинский анклав и подтвердили приверженность решению конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Страны CELAC и ЕС также поддержали усилия по прекращению конфликта на Украине, направленные на "достижение устойчивого прекращения огня и продвижение политического диалога, ориентированного на справедливый, всеобъемлющий и прочный мир, содействие деэскалации и прямой диалог в соответствии с международным правом и с полным уважением целей и принципов Устава ООН, включая мирное урегулирование споров, а также принцип территориальной целостности и суверенитета".

Участники саммита подтвердили поддержку "усилиям Гаити по достижению политической, экономической и социальной стабильности при поддержке международного сообщества". "Мы сохраняем свою приверженность продолжению борьбы с незаконной торговлей оружием и боеприпасами, направляемыми на Гаити, с целью обеспечения стабильности в соответствии с принципами самоопределения народов, суверенитета и солидарности", - говорится в заявлении.