Bloomberg: поддержка поляками Украины "трещит по швам"

Опросы общественного мнения указывают на снижение готовности оказывать помощь украинским беженцам почти в два раза за последний месяц - с 94% до 48%, сообщает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины среди поляков существенно снижается, а число преступлений на почве ненависти растет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Солидарность относительно необходимости поддерживать украинцев "трещит по швам", а мнение противников помощи Киеву "выходит на передний план" политической дискуссии. Опросы общественного мнения, пишет агентство, указывают на падение готовности оказывать помощь украинским беженцам почти в два раза за последний месяц - с 94% до 48%.

Число преступлений на почве ненависти в отношении украинцев составило 651 в 2024 году и 477 в 2025 году. Речь идет о зафиксированных случаях, поскольку не все пострадавшие сообщают о преступлениях, и не в каждом случае фиксируется их этническая принадлежность или гражданство.

И даже с оглядкой на эту оговорку "растет число случаев дискриминации и ненависти к проживающим на территории Польши украинцам", подчеркивает Bloomberg.