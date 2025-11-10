FT: на COP-30 глава ЕК не встретилась со Стармером по финансовым требованиям ЕС

Британский премьер хотел аудиенции с Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения выплаты Великобритании до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций и внесении отдельных взносов в бюджет Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии, сославшись на занятость. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно ее информации, британский премьер попросил о встрече, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций и внесении отдельных взносов в бюджет ЕС. Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком, уточнили при этом в Еврокомиссии.

По словам представителя британского правительства, Лондон намерен принимать только те соглашения, которые "представляют ценность для Великобритании и британской промышленности". В Евросоюзе, как пишет FT, многие страны-члены обеспокоены тем, что участие Великобритании в оборонных инициативах ЕС без ощутимых финансовых обязательств может создать нежелательный прецедент для других стран. Срок подачи заявок на участие в проектах плана SAFE (бывший "Перевооружить ЕС") истекает 30 ноября, отмечает FT.

Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE по привлечению €800 млрд кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет "российской угрозой", несмотря на то, что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.