Maan: первый этап сделки по Газе не может быть завершен без открытия КПП "Рафах"

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Первый этап соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем по урегулированию в Газе не может быть завершен без открытия КПП "Рафах" на границе сектора с Египтом. С таким утверждением выступило близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan .

По завершении месяца с момента согласования договоренностей о первом этапе стабилизации в Газе израильская сторона до сих пор не взяла на себя обязательств по выполнению пунктов второго этапа сделки и даже не придерживается отдельных положений первой стадии договоренностей, указывает агентство. Одно из основных среди них - открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" и обязательство доставки жителям анклава на ежедневной основе 600 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, отмечает Maan.

Кроме того, по его данным, израильские силы до сих пор не были выведены из некоторых районов сектора, находящихся за пределами "желтой линии" разграничения противоборствующих сторон и на постоянной основе нарушают установленный режим прекращения огня, подвергая артобстрелам и атакуя беспилотниками палестинские лагеря и населенные пункты в южных и северных регионах Газы. По свидетельству Минздрава сектора, с момента объявления режима прекращения огня до настоящего времени в результате подобных атак израильских сил был убит 241 палестинец, более 600 арабов получили ранения.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.