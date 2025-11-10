{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Ближневосточный конфликт

Maan: первый этап сделки по Газе не может быть завершен без открытия КПП "Рафах"

По данным агентства, израильские силы до сих пор не выведены из некоторых районов сектора, находящихся за пределами "желтой линии" разграничения

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Первый этап соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем по урегулированию в Газе не может быть завершен без открытия КПП "Рафах" на границе сектора с Египтом. С таким утверждением выступило близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan.

По завершении месяца с момента согласования договоренностей о первом этапе стабилизации в Газе израильская сторона до сих пор не взяла на себя обязательств по выполнению пунктов второго этапа сделки и даже не придерживается отдельных положений первой стадии договоренностей, указывает агентство. Одно из основных среди них - открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" и обязательство доставки жителям анклава на ежедневной основе 600 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, отмечает Maan.

Кроме того, по его данным, израильские силы до сих пор не были выведены из некоторых районов сектора, находящихся за пределами "желтой линии" разграничения противоборствующих сторон и на постоянной основе нарушают установленный режим прекращения огня, подвергая артобстрелам и атакуя беспилотниками палестинские лагеря и населенные пункты в южных и северных регионах Газы. По свидетельству Минздрава сектора, с момента объявления режима прекращения огня до настоящего времени в результате подобных атак израильских сил был убит 241 палестинец, более 600 арабов получили ранения.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

