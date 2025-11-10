{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев наградил Мантурова орденом за вклад в сотрудничество РФ и Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вручил первому зампредседателя правительства России "Достык" 1-й степени
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова орденом "Достык" 1-й степени за вклад в укрепление сотрудничества между странами, сообщила пресс-службе главы республики.

"Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достык" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран", - сказано в сообщении.

10 ноября Мантуров прибыл в Казахстан, где запланированы встречи с руководством страны, а также проведение XXIII заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ под председательством первого вице-премьера РФ.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Туск допустил раскол Запада на две части
Премьер-министр Польши признался, что для единства Европы необходим "общий, ясно выраженный враг"
Читать полностью