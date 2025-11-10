Лукашенко: Белоруссия готова к открытию границы с Литвой

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона готова к открытию границы с Литвой, поскольку Минск ее не закрывал. Об этом на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

По словам президента, все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану. "Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, что же, будем договариваться. Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, €120 за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять - умножить на €120, - платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах - 1 100 или 1 200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге", - указал Лукашенко.