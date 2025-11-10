Лукашенко не исключил конфискацию литовских фур в Белоруссии

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что литовские фуры в Белоруссии могут быть конфискованы, если ситуация с ними не решится. По его словам, белорусская сторона готова к открытию границы с Литвой, поскольку Минск ее не закрывал.

По словам белорусского президента, все литовские автомобили собрали на пунктах перехода и взяли их под охрану. "Чтобы нас потом не обвинили, что мы там что-то плохое сделали. Взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, что же, будем договариваться. Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, €120 за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять - умножить на €120, - платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах - 1 100 или 1 200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.