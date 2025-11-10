{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Раду внесли постановление об увольнении министра энергетики Украины

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк перед этим внес постановление об увольнении действующего главы Минюста Германа Галущенко

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк зарегистрировал в парламенте постановление об увольнении министра энергетики Украины Светланы Гринчук, отметив, что она связана с совладельцем фирмы "Квартал 95" бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

"Также мною подано постановление в Раду об увольнении с должности министра энергетики Светланы Гринчук", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Перед этим он внес в Раду постановление об увольнении действующего главы Минюста Германа Галущенко, который прежде был министром энергетики. Это произошло после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Миндича, Галущенко и в компании "Энергоатом". Железняк ранее называл Галущенко человеком Миндича.

