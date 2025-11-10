Бельгия не использовала полицию по борьбе с БПЛА в ходе инцидентов с дронами

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Бельгии не использовали спецподразделение полиции по борьбе с беспилотниками, созданное специально для этой цели в 2021 году, в ходе последних инцидентов с дронами, которые привели к неоднократным случаям приостановки работы аэропортов. Об этом сообщила фламандская газета Het Nieuwsblad.

Федеральная полиция уже на протяжении четырех лет имеет спецподразделение, предназначенное для обнаружения и нейтрализации беспилотников, говорится в статье. Однако это подразделение не применялось во время инцидента с дронами над аэропортом Брюсселя 4 ноября, когда главный аэропорт Бельгии прекращал работу на несколько часов. Власти страны "слишком поздно поняли, что у них есть специальное подразделение полиции для подобных ситуаций", пишет газета со ссылкой на собственные источники.

Het Nieuwsblad поясняет, что подразделение C-UAS федеральной полиции Бельгии насчитывает около 30 офицеров и экипировано средствами радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов управления беспилотников, а также сеткометами для захвата дронов, то есть именно тем оборудованием, которое предназначено для перехвата аппаратов, летающих над бельгийскими аэропортами и авиабазами практически каждую ночь с включенными огнями.

На эти публикации немедленно отреагировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. В соцсети X он назвал публикации во фламандских СМИ "дешевыми нападками", заявив, что у него "нет власти над Брюссельским аэропортом, который является объектом гражданской инфраструктуры, и над бельгийской полицией". Франкен подчеркнул, что защитой гражданской инфраструктуры должна заниматься полиция, тогда как "военные охраняют свои казармы". В свою очередь газета De Standaard сообщила, что в ходе этого инцидента в районе аэропорта Брюсселя "скрытно использовались армейские подразделения".

Франкен объявил о запуске двух планов по усилению возможностей бельгийской армии по борьбе с беспилотниками суммарной стоимостью €550 млн.

Ранее газета Brussels Times сообщила, что в 2024 году в Бельгии было зафиксировано порядка 31 тысячи полетов неизвестных беспилотников вблизи аэропортов, военных баз и инфраструктурных объектов. Это соответствует примерно 85 случаям в день, однако в прошлом году на них не обращали внимания ни власти, ни СМИ.