Reuters: Израиль потребовал от Ливана обыскивать частные дома для разоружения "Хезболлах"

Требование было передано через посреднический механизм, организованный при участии США

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские военные потребовали от Ливана начать массовые обыски в частных домах на юге страны для обеспечения полного разоружения шиитского движения "Хезболлах". Об этом со ссылкой на ливанские и израильские источники сообщило агентство Reuters.

Требование было передано через посреднический механизм, организованный при участии США. Как указывает агентство, израильская сторона недовольна текущими темпами разоружения сторонников "Хезболлах" и фиксирует случаи передислокации их вооружений в другие районы страны. По мнению руководства Израиля, без массовых обысков ливанским властям не удастся обеспечить полное разоружение организации.

В свою очередь, отмечает Reuters, ливанские военные отвергли это требование Израиля. В Бейруте считают, что начало подобных операций может сорвать процесс постепенного разоружения, дестабилизировать обстановку и спровоцировать гражданские столкновения. Как указали источники агентства, проведение обысков может быть также расценено населением как неприемлемая уступка Израилю и подчинение его воле. "Они требуют, чтобы мы проводили обыски во всех домах. Мы этого делать не будем <...>, мы не собираемся работать так, как хотят они", - заявил Reuters один из ливанских военных.

Как указывают источники Reuters, ливанское военное руководство считает, что имеющаяся стратегия разоружения "Хезболлах" оптимальна, при этом власти Ливана полагают, что им удастся закончить процесс разоружения "Хезболлах" до конца этого года, в соответствии с изначальными планами.