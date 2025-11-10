Председатель парламента Сербии Брнабич провела встречу со Стефанчуком

Она отметила, что республика поддерживает вступление Украины в ЕС

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Сербия и Украина готовы подписать меморандум о взаимопонимании в области европейской интеграции, что станет новым шагом в укреплении двустороннего сотрудничества и парламентских связей, заявила председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, передает агентство Tanjug.

"Наш министр по делам европейской интеграции Неманья Старович уведомил меня, что Меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной завершен и готов к подписанию. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся уже на церемонии подписания этого документа", - сказала Брнабич.

По ее словам, документ станет практическим выражением общей цели Белграда и Киева - продвижения на европейском пути и обмена опытом реформ. "Сербия полностью поддерживает Украину на ее пути в Европейский союз. Вы можете рассчитывать на нас, мы готовы предоставить всю нашу техническую помощь и знания на этом направлении", - подчеркнула Брнабич.

Глава сербского парламента отметила, что важным направлением остается развитие парламентской дипломатии. "Как отметил господин Стефанчук, в Народной скупщине Сербии создана парламентская группа дружбы с Украиной. Мы поддерживаем постоянный контакт с коллегами из Верховной рады и надеемся, что украинская парламентская группа дружбы вскоре посетит Сербию", - заявила она.

Брнабич подчеркнула, что Белград и Киев "работают над укреплением дружбы и доверия через конкретные инициативы и межпарламентское взаимодействие". "Мы будем делать все, что можем: политически, технически и экспертно, чтобы помочь Украине. Это соответствует нашей постоянной линии на развитие близких и партнерских отношений с Украиной", - отметила она.

По словам спикера парламента, сербский лидер Александар Вучич и Владимир Зеленский поддерживают "отличную коммуникацию" и находятся "в регулярном контакте". "Последний раз они разговаривали на прошлой неделе, 5 ноября. Мы поддержали Украину значительной гуманитарной и финансовой помощью, большей, чем весь регион Западных Балкан вместе взятый", - добавила Брнабич. Она напомнила также, что жена сербского президента Тамара Вучич "довольно часто бывает в Киеве", она посетила украинскую столицу "четыре раза за последние два года". Брнабич назвала свой визит в Киев "сигналом продолжения укрепления и интенсификации сотрудничества между двумя парламентами и странами" и пригласила Стефанчука посетить Белград.