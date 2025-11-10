Израиль атаковал объекты "Хезболлах" в Ливане

Как заявила армейская пресс-служба, в районе Бекаа ЦАХАЛ атаковал объекты по производству и хранению стратегического оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильская армия отчиталась о завершении серии ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Как заявила армейская пресс-служба, были атакованы цели радикалов в районе Бекаа на востоке и города Набатия на юге ливанской территории.

"В районе Южного Ливана Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту "Хезболлах", где в последние месяцы была зафиксирована террористическая активность. В Набатии было атаковано несколько террористических объектов. Кроме того, в районе Бекаа была осуществлена серия ударов по объектам по производству и хранению стратегического оружия", - говорится в сводке армейской пресс-службы.

В израильской армии отметили, что "присутствие и активность боевиков "Хезболлах" в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.