МВД Литвы прокомментировало решение Белоруссии не пропускать литовские фуры

Вильнюс не намерен открывать границу, заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Литва не намерена открывать границу с Белоруссией после решения Минска не пропускать обратно через свои контрольно-пропускные пункты литовские фуры. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

"Гибридная атака против нас продолжается, но наш ответ с закрытием границы адекватен, он продолжит действовать", - сказал глава МВД.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает лишь переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС.

Реагируя на эти действия, Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых застряли в соседней стране.