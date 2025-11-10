Трамп пригрозил Би-би-си судебным иском

Это подтвердили в вещательной корпорации

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил Би-би-си судебным иском из-за скандала с выпуском в эфир его отредактированного выступления. Об этом сообщила британская вещательная корпорация.

"Би-би-си подтвердила, что получила письмо, и предоставит ответ в надлежащий срок", - говорится в сообщении.

В передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс.