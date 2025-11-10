Нетаньяху обсудил с зятем Трампа демилитаризацию сектора Газа

Премьер-министр Израиля и Джаред Кушнер также обсудили разоружение ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху обсудил в Иерусалиме с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером разоружение радикального палестинского движения ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Джаред Кушнер находится здесь, в Израиле. Утром он встретился с премьер-министром в его офисе в Иерусалиме. Они обсудили первый этап [мирного плана Трампа], в ходе которого должны быть возвращены все оставшиеся заложники, а также будущее второго этапа этого плана, который включает разоружение ХАМАС, демилитаризацию Газы и обеспечение того, чтобы ХАМАС больше не играл никакой роли в будущем Газы", - сказала она. Бедросян добавила, что "второй этап также подразумевает создание международных стабилизационных сил" для сектора Газа, что, по ее словам, "обсуждается совместно" с США.

"Встречи [с представителями США] продолжаются, мы (Израиль - прим. ТАСС) работаем вместе с администрацией Трампа в рамках этого [мирного] плана по каждому шагу на этом пути", - продолжила Бедросян. Она также повторила, что турецкие военные не будут допущены в состав международных сил по стабилизации в секторе Газа.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 24 убитых заложников. По состоянию на 10 ноября они продолжают удерживать тела еще четырех похищенных.