Председатель Би-би-си публично извинился за отредактированную речь Трампа

Самир Шан отметил, что этот вопрос стал причиной более 500 жалоб

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель совета управляющих британской новостной корпорации Би-би-си Самир Шан извинился за отредактированную речь президента США Дональда Трампа.

"С момента публикации записки [Майкла] Прескотта (который до июня этого года в течение трех лет был независимым советником комитета редакционной политики и стандартов Би-би-си и указал на нарушения - прим. ТАСС) этот вопрос стал причиной более 500 жалоб. Сейчас этот вопрос решается в рабочем порядке. Он также привел к дополнительным размышлениям со стороны Би-би-си. По итогу этих обсуждений мы признаем, что та форма, в которой речь [Трампа] была отредактирована, создала впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы извиниться за это ошибочное решение", - говорится в письме, направленном Шаном в межпарламентский комитет по культуре, СМИ и спорту, который отвечает за контроль над работой одноименного министерства. В его ведении находятся британские СМИ, включая Би-би-си.

В передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс.

Призывы изменить финансирование Би-би-си

Комментируя этот скандал, лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, высказался за отмену лицензионных сборов, которыми облагаются все домохозяйства в Великобритании, в которых есть телевизор. Эти средства идут на финансирование Би-би-си. "Лицензионный сбор в том виде, как он существует сегодня, не может выжить", - заявил Фараж.

Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет £174,50 ($230) в год, а для черно-белого - £58,50 ($77). Платить ее приходится всем домохозяйствам, даже тем, у которых нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры - причем не обязательно даже на Би-би-си, а, например, на YouTube - на своих компьютерах, планшетах или телефонах. Оплачивать лицензию должны даже слепые люди, однако со скидкой в 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается.

За счет взимания телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около £3,84 млрд ($5 млрд), что составляет около 70% от ее общего бюджета.

Ранее правительство Консервативной партии грозилось отменить вовсе лицензионный сбор, действующий с 1946 года. Критики этого предложения обращали внимание на то, что будет сложно найти новые источники финансирования корпорации.

Руководство Би-би-си в свою очередь всегда сопротивлялось подобным планам, утверждая, что перевод ее деятельности исключительно на коммерческую основу не позволит ей служить всему британскому обществу.