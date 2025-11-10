Офис Зеленского заявил о поддержке расследования НАБУ и САП хищений в энергетике

Солидарность со следствием выразила и компания "Энергоатом", у которой также прошли обыски

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского поддержал расследование хищений в сфере энергетики, которое проводят антикоррупционные органы Украины. Это следует из заявления советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

"Очевидно, что должна быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение - должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", - отметил он. Литвин добавил, что пока было всего несколько видео от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) без юридических деталей, отметив, что как только они появятся, офис Зеленского будет поддерживать и "другие процессуальные действия".

Солидарность со следствием выразила и компания "Энергоатом", у которой также прошли обыски.

"Мы полностью сотрудничаем со следственными органами, предоставляем все запрашиваемые материалы и содействуем объективному и прозрачному расследованию. Компания не препятствует проведению процессуальных действий и заинтересована во всестороннем выяснении всех обстоятельств", - гласит заявление компании, обнародованное в ее телеграм-канале.

Ранее стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. Однако Галущенко и Миндич тут же были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группировки.

НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики страны преступной организацией было отмыто около $100 млн.