Лавров и глава МИД Египта обсудили подготовку к форуму Россия - Африка

Бадр Абдель Аты выразил надежду, что встреча укрепит партнерские отношения между РФ и странами континента

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подготовку к предстоящему министерскому форуму Россия - Африка, который должен пройти в Каире в ближайшее время. Об этом сообщило египетское внешнеполитическое ведомство в своем пресс-релизе.

"В ходе телефонного разговора глава МИД Египта обсудил с Лавровым подготовку к министерскому форуму Россия - Африка, который пройдет в Каире. Министр иностранных дел Египта выразил надежду, что данная встреча укрепит партнерские отношения между Россией и странами Африки в экономической сфере", - говорится в документе. Стороны также обсудили российско-египетские совместные проекты и их реализацию, добавил МИД арабской республики.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка запланирована на 18-19 ноября. Ее центральной темой, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, станут вопросы углубления сотрудничества в сфере безопасности.