США приостановили антисирийские санкции

При этом, Вашингтон оставил в силе ограничения против Москвы и Тегерана, сообщил Минфин Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приостановили действие антисирийских санкций в рамках так называемого Закона имени Цезаря, но оставили их в силе в отношении России и Ирана. Об этом сообщило американское министерство финансов.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, "введение санкций в рамках "Закона имени Цезаря" частично приостановлено на 180 дней". Соответствующее решение принял госсекретарь США Марко Рубио. Однако оно не распространяется на "определенные транзакции с участием правительств России и Ирана, передачу или предоставление товаров, технологий, программного обеспечения и услуг, а также денежных средств и финансирования российского и иранского происхождения", говорится в документе.