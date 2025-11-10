Аш-Шараа обсудил с Трампом укрепление отношений между Сирией и США

Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщила канцелярия сирийского лидера

ТУНИС, 10 ноября. /ТАСС/. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме обсудил укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

"В ходе переговоров основное внимание было уделено двусторонним отношениям между Сирийской Арабской Республикой и США, путям их укрепления и развития, а также ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в заявлении канцелярии. По ее информации, на переговорах присутствовали глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ арабской республики отмечают, что это первый в истории официальный визит главы сирийского государства в Белый дом.

Ранее американский Минфин по итогам встречи Трампа и аш-Шараа объявил, что Вашингтон приостановил действие антисирийских санкций в рамках так называемого Закона имени Цезаря, однако оставил в силе запрет на транзакции республики с Россией и Ираном.