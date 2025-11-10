Трамп: США снизят пошлины после сокращения Индией закупок нефти у РФ

Президент Соединенных Штатов не уточнил, когда вступят в силу послабления

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "в какой-то момент" снизят пошлины на импорт из Индии в связи с якобы имеющим место сокращением этой страной закупок российской нефти. Он общался с журналистами в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

"Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они прекратили [приобретать] российскую нефть, - утверждал Трамп. - [Закупки] были сокращены очень существенно. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины".