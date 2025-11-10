Аш-Шараа договорился с Трампом продолжить реализацию соглашения с курдами
ТУНИС, 11 ноября. /ТАСС/. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме условились продолжить выполнение соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских бойцов в состав вооруженных сил республики. Об этом сообщил МИД, подчиняющийся переходному правительству Сирии.
"В ходе консультаций стороны договорились продолжить реализацию соглашения от 10 марта, включая интеграцию "Сил демократической Сирии" (курдская коалиция - прим. ТАСС) в ряды сирийской арабской армии в рамках процесса объединения институтов и укрепления национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.