Аш-Шараа договорился с Трампом продолжить реализацию соглашения с курдами

Как уточнили в сирийском МИД, интеграция "Сил демократической Сирии" в состав ВС республики также остается в силе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТУНИС, 11 ноября. /ТАСС/. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме условились продолжить выполнение соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских бойцов в состав вооруженных сил республики. Об этом сообщил МИД, подчиняющийся переходному правительству Сирии.

"В ходе консультаций стороны договорились продолжить реализацию соглашения от 10 марта, включая интеграцию "Сил демократической Сирии" (курдская коалиция - прим. ТАСС) в ряды сирийской арабской армии в рамках процесса объединения институтов и укрепления национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.