Трамп: конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну

Президент США заявил, что разберется с кризисом

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, если бы он не стал президентом, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

"Я думаю, если бы я был президентом, во-первых, эта война никогда бы не случилась, и если бы я не был [сейчас] президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого больше не будет. Но когда я только вступил в должность, я сказал: "О, эта ситуация может привести к третьей мировой войне". И я собрал НАТО, я собрал всех вместе", - сказал Трамп 10 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на церемонии приведения к присяге своего спецпредставителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, который также занимает должность американского посла в Индии.

Он также вновь сообщил о прекращении конфликтов, не уточнив при этом, каких именно: "Не забывайте, я прекратил восемь войн, впереди девятая. Я думаю, я разберусь и с этой, но я прекратил восемь войн".