Трамп пообещал, что США сделают все возможное для успеха Сирии

Президент Соединенных Штатов отметил, что ему удалось наладить хорошие отношения с временным главой арабской республики Ахмедом аш-Шараа

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы Сирия добилась успеха. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы сделаем все, что сможем, чтобы Сирия добилась успеха, так как это часть Ближнего Востока. У нас теперь мир на Ближнем Востоке", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп добавил, что ему удалось наладить хорошие отношения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа. "Он очень сильный лидер. <...> И он жесткий парень. Он мне нравится, мне удается с ним ладить, с новым президентом Сирии", - указал президент США.

По его мнению, у аш-Шараа есть потенциал для того, чтобы привести свою страну к успеху. "Мы хотим видеть Сирию успешной, и я полагаю, что этот лидер сможет справиться с этим <...>. Люди говорят, что у него суровое прошлое. У нас у всех суровое прошлое", - добавил Трамп. Несколькими часами ранее он принял аш-Шараа в Вашингтоне. По свидетельству американской печати, речь идет о первом в истории визите главы сирийского государства в Белый дом.

Трамп подписал 1 июля указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на предыдущего лидера этой арабской страны Башара Асада и связанных с ним лиц. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, по его словам, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей США и Сирии за 25 лет. Президент США объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.