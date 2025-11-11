Экс-президент Финляндии заявил, что Европа исчезла из квартета великих держав

Влияние ЕС уменьшилось и к нему больше не прислушиваются, считает Саули Ниинистё

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Финляндии (2012-2024) Саули Ниинистё предложил провести прямые переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины. Такое мнение он выразил в интервью телерадиокомпании Yle.

"Макрон, вероятно, был последним, кто звонил (президенту РФ Владимиру Путину), а до этого Шольц около года назад. Я <...> до сих пор вижу забавную ситуацию, когда европейцы заявляют, что они не разговаривают с <...> Путиным. Но, мол, Трамп проведет беседу, а затем мы пойдем и послушаем, о чём говорили", - сказал политик в ответ на вопрос - является ли нормальной ситуация, когда европейские страны не поддерживают прямых контактов с Россией, несмотря на то, что США проводит диалоги с Москвой. Ниинистё также подчеркнул, что "влияние Европы уменьшилось и к ней больше не прислушиваются".

Экс-президент отметил, что с уменьшением влияния ЕС на мировой арене Европа исчезла из квартета великих держав, оставив лишь трио из России, КНР и США.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.