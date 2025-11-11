Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
04:33
ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Поставки вооружений Украине больше не ведутся за счет Соединенных Штатов, Вашингтон получает за это средства через НАТО, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы больше не тратим деньги [на оружие для Киева]. Теперь нам платят через НАТО", - сообщил американский лидер.
14 июля 2025 года на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс договорились о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.