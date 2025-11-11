Украинский командир сообщил, что ВСУ несут большие потери

Неназванный военный также пожаловался на проблемы с поставляемым на фронт оружием

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские солдаты погибают в большом количестве, заявил неназванный украинский командир канадскому телеканалу CBC. Он также пожаловался на проблемы с поставляемым на фронт оружием.

"Я командую уже семь месяцев. За это время через мою часть прошло порядка 2 тыс. ребят. Три четверти из них уже не с нами", - поделился командир, представившийся "Вовой", информацией о потерях.

Он также заявил о проблемах с оборудованием и вооружениями, которые поставляются в его часть для противостояния БПЛА: "радиоэлектронная борьба - глушение сигнала и тому подобное - ненадежна и абсолютно бесполезна против беспилотников с оптоволоконным управлением".

Несколько украинских и зарубежных аналитиков неоднократно отмечали, что называемые Киевом официальные данные о потерях, вероятнее всего, значительно занижены. Владимир Зеленский в феврале текущего года называл цифру 46 тыс., однако признавал, что есть несколько десятков тысяч "пропавших без вести". В то же время телеканал CBS News в апреле утверждал, что потери ВСУ составляют около 100 тыс. убитыми, а французская газета Le Monde летом писала, что Киев сознательно занижает число погибших солдат, тогда как на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки. В то же время депутат Верховной рады Татьяна Черновол отмечала, что командные должности в украинской армии заняли преимущественно те, кто жертвовал солдатами, относясь к ним как к ресурсу.