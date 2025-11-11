NYT: обыски у совладельца "Квартал 95" стали ответом Зеленскому

На Украине удвоили усилия по раскрытию коррупционных схем в правительстве Владимира Зеленского, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские антикоррупционные агентства после того, как Владимир Зеленский попытался парализовать их работу, лишь удвоили усилия по раскрытию коррупционных схем в его правительстве. Такое мнение высказала газета The New York Times в редакционной статье.

"Спустя всего несколько месяцев после того, как президент Украины попытался парализовать их деятельность, антикоррупционные агентства заявили, что раскрыли крупную схему, в которую была вовлечена государственная атомная энергетическая компания, - говорится в статье. - Вместо того, чтобы отступить под давлением Зеленского, антикоррупционные агентства, похоже, лишь усиливают свое внимание к руководству страны".

Газета добавила, что Зеленский пришел к власти в 2019 году с обещанием искоренить коррупцию, но "и во время его правления продолжились обвинения [власти] в коррупционных сделках, особенно в энергетическом секторе".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского". Обыски также прошли у министра юстиции Украины Германа Галущенко, ранее возглавлявшего министерство энергетики, и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу. После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, участниками которых, как считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк, являются Миндич и Галущенко.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы.