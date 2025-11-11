Токаев: Казахстан и Россию объединяет общее восприятие традиционных ценностей

На этой незыблемой основе страны уверенно идут вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям народов, отметил президент республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астану и Москву объединяет общее восприятие традиционных ценностей и совместная работа по обеспечению благополучия двух народов.

"Наши народы веками жили бок о бок, деля радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии. Нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов", - говорится в статье Токаева "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов", опубликованной в "Российской газете" в преддверии государственного визита в Москву.

По его словам, на этой незыблемой основе страны уверенно идут вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям народов.

"Казахстан и Россия - это государства-союзники и стратегические партнеры. Сама история предопределила нашу вечную дружбу, масштабное сотрудничество во всех отраслях, тесное взаимодействие в гуманитарной сфере", - подчеркнул Токаев.