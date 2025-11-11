Депутат Рады Гончаренко: фигурант дела о коррупции на Украине Миндич был в Варшаве

Бизнесмен накануне обысков смог покинуть Украину по израильскому паспорту, отметил депутат Верховной рады

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фигурант дела о масштабных коррупциях в сфере энергетики и соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич в понедельник находился в Варшаве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Кстати, Миндич сейчас находится в Варшавской синагоге хасидов Chabad Lubavitch. Сейчас, видимо, занимается духовным единением. Кому интересно, он остановился в отеле Raffles Europejski, в номере 4409", - написал он 10 ноября в своем Telegram-канале. Ранее другой депутат Рады Ярослав Железняк предположил, что бизнесмен будет скрываться в Израиле или Австрии.

Кроме того, утром Гончаренко сообщил, что Миндич накануне обысков смог покинуть Украину по израильскому паспорту.

В понедельник сообщалось о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.

Вечером Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.